الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

مساهمات وأعمال لـ أمير الإنسانية محمد بن سلمان في 4 سنوات

متابعات الخليج 365 - الرياض

يمتدّ سند محمد بن سلمان في كافة الاتجاهات، ليستمرّ العطاء، ويدوم البذل.

مساهمات أمير الإنسانية:

وسلط البرنامج الضوء عبر إنفوجرافيك على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الضوء على مساهمات وأعمال أمير الإنسانية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي بدأت بعام 2015 بتقديم مبلغ 50 مليون ريال لدعم رجال القوات المسلحة وأسر المرابطين، وبعدها في 2017 تبرع بـ20 مليون ريال لإطلاق السجناء.

وفي 2018 دعم ولي العهد الجمعيات الخيرية بإجمالي 100 مليون ريال شملت 70 جمعية، وفي العام نفسه أمر بإطلاق سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية الهادف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

كما أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نفس العام بتطوير المساجد التاريخية، وتبرع بمبلغ 5 ملايين ريال لمنصة فرجت، وبعدها في 2019 دعم منصة جود الإسكان بمبلغ 50 مليون ريال.

وفيما يلي تفاصيل دعم ولي العهد ومساهماته الإنسانية:



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