، النصر يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك .. في الجولة الأولى من الدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - عاود الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، تدريباته، بعد مباراة الأمس الودية التي جمعته بنظيره الشعلة وكسبها بخماسية.

واكتفى اللاعبون الأساسيون في مباراة الشعلة بتمارين استشفائية ، فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين لياقية، تبعها مناورة على منتصف الملعب.

وقسم المدير الفني للفريق "مانو" الفريق إلى مجموعتين ، لاستكمال التدريبات اللياقية، تحضيرًا لمواجهة ضمك ، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.