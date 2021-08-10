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شكا أهالي مركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن ، من نقص الخدمات البلدية المقدمة في مركزهم.
وتلقت "الخليج 365" شكاوى العديد من الأهالي موثقين مطالبهم بمقطع فيديو وهي؛ عدم وجود أرصفة للشوارع، ووجود منعطفات خطرة بالشارع العام، عدم وجود إنارة لأجزاء من الشارع الرئيس وانعدامها بالشوارع الداخلية، إلى جانب سوء تصريف مياه الأمطار وانعدامها أمام بعض المنازل، وعدم صيانة الشوارع بعد هطول الأمطار.
وبينوا أن، الحديقة الوحيدة بالمركز تفتقر إلى أقل الخدمات وهي النظافة والمرافق العامة وألعاب الأطفال، وأصبحت ملاذًا للكلاب الضالة، كما طالبوا بإيجاد أماكن ترفيه خاصة بالشباب كالملاعب.
واختتم الأهالي مطالبهم بمناشدة الجهات المعنية بتوفير جميع الخدمات البلدية والتفاعل مع مناشداتهم الملحة.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 01:17 AM
دعوا الجهات المعنية بتوفير جميع الخدمات والتفاعل مع مناشداتهم الملحةفيديو من بلقرن يرصد معاناة أهالي "طلالا" من نقص الخدمات البلدية
شكا أهالي مركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن ، من نقص الخدمات البلدية المقدمة في مركزهم.
وتلقت "الخليج 365" شكاوى العديد من الأهالي موثقين مطالبهم بمقطع فيديو وهي؛ عدم وجود أرصفة للشوارع، ووجود منعطفات خطرة بالشارع العام، عدم وجود إنارة لأجزاء من الشارع الرئيس وانعدامها بالشوارع الداخلية، إلى جانب سوء تصريف مياه الأمطار وانعدامها أمام بعض المنازل، وعدم صيانة الشوارع بعد هطول الأمطار.
وبينوا أن، الحديقة الوحيدة بالمركز تفتقر إلى أقل الخدمات وهي النظافة والمرافق العامة وألعاب الأطفال، وأصبحت ملاذًا للكلاب الضالة، كما طالبوا بإيجاد أماكن ترفيه خاصة بالشباب كالملاعب.
واختتم الأهالي مطالبهم بمناشدة الجهات المعنية بتوفير جميع الخدمات البلدية والتفاعل مع مناشداتهم الملحة.
، فيديو من بلقرن يرصد معاناة أهالي "طلالا" من نقص الخدمات البلدية ،
المصدر : الخليج 365
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