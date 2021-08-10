شكرا لمتابعة خبر عن أدبي جدة يعلن أسماء الفائزين بجائزة رواقه السردي للقصة القصيرة 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أعلن رواق السرد بنادي جدة الأدبي رسميًا يوم الأحد 8 اغسطس الفائز بـ(جائزة رواق السرد للقصة القصيرة 2021م)، حيث فاز بالجائزة بالمركز الأول كاتب القصة القصيرة خالد الداموك، في حين حصل على المرتبة الثانية كاتبة القصة القصيرة نادية خوندنة، والمرتبة الثالثة كاتب القصة القصيرة محمد الراشدي.

وسبق أن أتاح رواق السرد المشاركة في جائزته لهذا العام لعموم كتاب القصة القصيرة السعوديين أو المقيمين في السعودية، وقد شارك في الجائزة 111 كاتب وكاتبة قصة، رشّحت لجنة التحكيم منها 9 أعمال للقائمة الطويلة، ثم أُعلنت أخير أسماء الفائزين الثلاثة.

وقد أكد رواق السرد بنادي جدة الأدبي القيمة الفنية والتقديرية للجائزة كونها مقدمة من مؤسسة ثقافية قديرة (نادي جدة الأدبي)، كذلك لأنها تهتم بفن القصة القصيرة مما يسهم بصورة مباشرة في الحراك الإبداعي والنقدي لهذا الجنس السردي.