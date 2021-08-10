4 خطوات لتحديث بيانات جواز سفر الوافدين.. و«أبشر» توضح التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - عددت منصة أبشر أعمال، 4 خطوات لتحديث معلومات جوازات الوافدين، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المستفيد يمكنه الدخول لحسابك بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات: «خدماتي، خدمات، الجوازات، تواصل»، عبر الرابط:

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين: لدينا مؤسسة ونحاول تحديث معلومات جوازات الوافدين لكن يتم تحويلنا علي أبشر الخاص، ولا يوجد من ضمن خيارات إرسال الطلب في الطلبات للجوازات، كيف يتم عمل التحديث في هذه الحالة.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.