شكرا لقرائتكم خبر عن مع نهايته.. هذه أبرز أحداث العام الهجري 1442هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سطر العام الهجري المنصرم 1442 في صفحاته إنجازات عديدة للمملكة في كافة الصعد المحلية والعربية والإسلامية والدولية، كما سجلت المملكة في ذلك العام الهجري العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور .

وعززت المملكة من دورها في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً، وأصبح للمملكة وجودا أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، فشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.

وفيما يلى إطلالة سريعة على أهم الأحدث التي عاشتها المملكة خلال العام الهجري المنصرم.

شهر محرم

صدور أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر وأن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين.

المديرية العامة للجوزات تعلن السماح بدخول المواطنين وأفراد أسرهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة .

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن عن صدور الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا .

شهر صفر

مدينة الرياض خامس أذكى عواصم مجموعة العشرين في مؤشر IMD للمدن الذكية للعام 2020م، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وزارة الحج تعلن بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام .

شهر ربيع الأول

صدور أمر ملكي كريم بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء .

صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1442 هـ ، برئاسة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

المصلون يؤدّون أول جمعة بالمسجد الحرام بعد العودة التدريجية وسط إجراءات احترازية مشددة .

شهر ربيع الآخر

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يصدر قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في “نطاقات” من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال.

القوات المسلحة السعودية تشارك في مناورات التمرين المشترك “سيف العرب 2020” بجمهورية مصر العربية .

جمادى الاولى

مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تعلن ، صدور عدد من القرارات القاضية بإيقاع عقوبات على 30 مؤسسة مالية خاضعة لإشرافها نتيجة مخالفتها لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، مع توجيهها بتصحيح الخلل الناتج عن تلك المخالفات.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس إدارتها بإحالة الاشتباه في مخالفة عدد (10) مشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وزارة الداخلية اعلن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية ،وفق ضوابط محددة .

قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتوافدون إلى محافظة العلا لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ .

وزارة الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها .

جمادى الآخر

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.

وزارة الداخلية تعلن تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ .

رجب

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يعلن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الساعة 10 من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد .

مصدر مسؤول يعلن إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

شعبان

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني يوجه بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى من كتابات العدل وإتاحتها عبر “ناجز”.

المملكة تطلق بنجاح القمران الصناعيان “شاهين سات 17″ التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والقمر CubeSat التابع لجامعة الملك سعود، وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي ” Soyouz2 ” .

المملكة تعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل .

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يصدر (3) قرارات تقضي بقصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين ، وزيادة نسب التوطين في منافذ بيع المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزية .

رمضان

خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يقدم تبرعًا سخيًا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها ً كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

منصة “إحسان” تُعلن تجاوز مبلغ التبرعات 300 مليون ريال عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري .

المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان والتنمية .

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يعلن تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والعقوبات المقررة لتشمل مخالفات إضافية .

شوال

وزارة الداخلية تعلن استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية .

استأنفت الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الوطني للمملكة ، تشغيل رحلاتها الدولية عبر 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعلن بانه تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً و أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا .

بدء أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سراييفو الدولي , وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية يصرح باشتراط التحصين ابتداءً من الأحد 22 ذو الحجة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني .

ذو القعدة

وزارة الخارجية تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم أو مقابل مالي من الدول التي تم تعليق القدوم منها ، وذلك أنفاذأ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وزارة الحج والعمرة تعلن قصر حج العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم .

صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ذو الحجة

المملكة تنظم موسم الحج وسط إجراءات احترازية وإشادة دولية وعالمية بتنظيم موسم الحج

المملكة تحقق المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً من حيث الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم بمبلغ 841 مليوناً و393 ألفاً و791 دولاراً أمريكياً، إلى جانب تصدرها أكبر الداعمين لليمن بمبلغ 799 مليوناً و161 ألفاً و812 دولاراً أمريكياً، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) حتى نهاية شهر يوليو لعام 2021م.

انتخاب المملكة نائباً لرئيس لجنة التراث العالمي في اليونسكو للمدة ما بين 2021 – 2023 م، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة في مدينة فوجو الصينة .

“الزكاة والضريبة والجمارك” تُطلق الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة) .