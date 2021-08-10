، بأكثر من 2 %.. أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع ،

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هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع اليوم، متراجعة بأكثر من 2 %، وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيا، وخصوصًا الصين، تعافيًا عالميًا للطلب على الوقود، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، زاد أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات، وكذلك الفيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي، جلسة تداول اليوم منخفضة 1.66 دولار، وبنسبة 2.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، وبنسبة 2.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولارًا للبرميل.
وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 19 يوليو الماضي، وأثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.
وكانت مصارف استثمار كبرى في وول ستريت، قد خفضت اليوم توقعاتها للنمو في الصين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات، ومخاوف من أن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا قد تقيد النشاط الاقتصادي.
وتضررت أسعار النفط أيضًا من صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع مقابل سلة من العملات بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثار مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه بخطى أسرع نحو تشديد السياسة النقدية.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 12:19 AM
وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيابأكثر من 2 %.. أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع اليوم، متراجعة بأكثر من 2 %، وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيا، وخصوصًا الصين، تعافيًا عالميًا للطلب على الوقود، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، زاد أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات، وكذلك الفيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي، جلسة تداول اليوم منخفضة 1.66 دولار، وبنسبة 2.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، وبنسبة 2.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولارًا للبرميل.
وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 19 يوليو الماضي، وأثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.
وكانت مصارف استثمار كبرى في وول ستريت، قد خفضت اليوم توقعاتها للنمو في الصين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات، ومخاوف من أن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا قد تقيد النشاط الاقتصادي.
وتضررت أسعار النفط أيضًا من صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع مقابل سلة من العملات بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثار مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه بخطى أسرع نحو تشديد السياسة النقدية.
، بأكثر من 2 %.. أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع ،
المصدر : الخليج 365
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