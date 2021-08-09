وزير الخارجية يبحث العلاقات الإستراتيحية وتعزيزها مع نظيره الأمريكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

استعراض العلاقات الإستراتيجية:

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

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