شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث العلاقات الإستراتيحية وتعزيزها مع نظيره الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09
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وزير الخارجية يبحث العلاقات الإستراتيحية وتعزيزها مع نظيره الأمريكي
استعرضا أبرز المستجدات في المنطقة
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
استعراض العلاقات الإستراتيجية:
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.
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