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وزير الخارجية يبحث العلاقات الإستراتيحية وتعزيزها مع نظيره الأمريكي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

وزير الخارجية يبحث العلاقات الإستراتيحية وتعزيزها مع نظيره الأمريكي

استعرضا أبرز المستجدات في المنطقة
وزير الخارجية يبحث العلاقات الإستراتيحية وتعزيزها مع نظيره الأمريكي

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

استعراض العلاقات الإستراتيجية: 

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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