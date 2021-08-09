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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09
وزير الإعلام المكلف ينعى محمد الشدي
شغل منصب رئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعى وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، ماجد عبدالله القصبي، محمد الشدي رئيس تحرير مجلة اليمامة ورئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق، الذي توفي اليوم الاثنين.
القصبي ينعى الشدي:
وقال القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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