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وزير الإعلام المكلف ينعى محمد الشدي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

وزير الإعلام المكلف ينعى محمد الشدي

شغل منصب رئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، ماجد عبدالله القصبي، محمد الشدي رئيس تحرير مجلة اليمامة ورئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق، الذي توفي اليوم الاثنين.

القصبي ينعى الشدي: 

وقال القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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