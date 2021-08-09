، وزير الخارجية يبحث أبرز التطورات في المنطقة مع نظيره الأمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا هاتفيًا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كل المجالات

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.