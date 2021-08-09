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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 11:58 PM
استعرضا هاتفيًا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كل المجالاتوزير الخارجية يبحث أبرز التطورات في المنطقة مع نظيره الأمريكي
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.
، وزير الخارجية يبحث أبرز التطورات في المنطقة مع نظيره الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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