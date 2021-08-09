، هل تتسبب الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" في إيجابية العينة؟.. هنا الإجابة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المغردين، الذي تساءل عن إمكانية أن يتسبب تلقي الجرعة الثانية من لقاح "كوورنا" في إيجابية عينة التحليل، نافياً العلاقة بين اللقاح والإصابة بالفيروس.
واستفسر المغرد قائلاً: "هل الجرعة الثانية تجعل التحليل إيجابياً بفيروس كورونا؟.. لأنني بعد اللقاح الثاني ظهرت الأعراض علي بدرجة عالية، وبعد اللقاح بثلاثة أيام عملت المسحة وطلعت إيجابية، مع العلم أنني كنت في أتم صحة قبل اللقاح".
ونفى حساب "الصحة_937" على "تويتر" علاقة الجرعة الثانية بإيجابية العينة، والإصابة بالفيروس، وذلك بقوله: "لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وقد تكون الإصابة بسبب التعرض للفيروس قبل أو بعد تلقي اللقاح مباشرة".
ومن المعلوم أن لقاحات "كورونا" المختلفة لا تمنع الإصابة بالفيروس تماماً، ويحذر الأطباء والخبراء من أنه لا يزال بإمكان الشخص أن يصاب بفيروس "كورونا" حتى بعد الحصول على اللقاح، ومع ذلك في هذه الحالة ستكون شدة الإصابة لدى الفرد أقل بكثير، وستكون الأعراض أخف وطأة، وقد تقي المصاب من الانتقال إلى المستشفى.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 11:54 PMهل تتسبب الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" في إيجابية العينة؟.. هنا الإجابة
أجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المغردين، الذي تساءل عن إمكانية أن يتسبب تلقي الجرعة الثانية من لقاح "كوورنا" في إيجابية عينة التحليل، نافياً العلاقة بين اللقاح والإصابة بالفيروس.
واستفسر المغرد قائلاً: "هل الجرعة الثانية تجعل التحليل إيجابياً بفيروس كورونا؟.. لأنني بعد اللقاح الثاني ظهرت الأعراض علي بدرجة عالية، وبعد اللقاح بثلاثة أيام عملت المسحة وطلعت إيجابية، مع العلم أنني كنت في أتم صحة قبل اللقاح".
ونفى حساب "الصحة_937" على "تويتر" علاقة الجرعة الثانية بإيجابية العينة، والإصابة بالفيروس، وذلك بقوله: "لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وقد تكون الإصابة بسبب التعرض للفيروس قبل أو بعد تلقي اللقاح مباشرة".
ومن المعلوم أن لقاحات "كورونا" المختلفة لا تمنع الإصابة بالفيروس تماماً، ويحذر الأطباء والخبراء من أنه لا يزال بإمكان الشخص أن يصاب بفيروس "كورونا" حتى بعد الحصول على اللقاح، ومع ذلك في هذه الحالة ستكون شدة الإصابة لدى الفرد أقل بكثير، وستكون الأعراض أخف وطأة، وقد تقي المصاب من الانتقال إلى المستشفى.
، هل تتسبب الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" في إيجابية العينة؟.. هنا الإجابة ،
المصدر : الخليج 365
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