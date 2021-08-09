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ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الجلسة الخامسة للمجلس المحلي في دورته العشرين، واستهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس.
وناقش المجلس تكريم الحاصلين على جوائز دولية ومحلية من أبناء المحافظة، كما ناقش المجلس أهمية العمل على تحسين واجهات المباني الحكومية المستأجرة إضافة لمناقشة ماورد بشأن روضة السبلة، علاوة على دراسة مقترح تطوير المنطقة المحيطة بوادي عريعرة وإنشاء مضمار لرياضة المشي على حافتي الوادي، واستكمال متطلبات بعض المسطحات الخضراء من مرافق وممرات داخل المحافظة.
كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وصدر على أثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 11:41 PM
ناقش تكريم حاصدي الجوائز الدولية والمحلية.. وتطوير المنطقة المحيطة بـ"عريعرة"محافظ الزلفي يترأس اجتماع المجلس المحلي ويُصدر عدداً من القرارات والتوصيات
ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الجلسة الخامسة للمجلس المحلي في دورته العشرين، واستهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس.
وناقش المجلس تكريم الحاصلين على جوائز دولية ومحلية من أبناء المحافظة، كما ناقش المجلس أهمية العمل على تحسين واجهات المباني الحكومية المستأجرة إضافة لمناقشة ماورد بشأن روضة السبلة، علاوة على دراسة مقترح تطوير المنطقة المحيطة بوادي عريعرة وإنشاء مضمار لرياضة المشي على حافتي الوادي، واستكمال متطلبات بعض المسطحات الخضراء من مرافق وممرات داخل المحافظة.
كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وصدر على أثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.
، محافظ الزلفي يترأس اجتماع المجلس المحلي ويُصدر عدداً من القرارات والتوصيات ،
المصدر : الخليج 365
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