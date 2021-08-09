شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": سيتم تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية آليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازت أن سيتم تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية آليًا وفقًا للأمر الملكي الصادر مؤخرًا.
ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" عبر "تويتر" مفاده: "ماذا عن التمديد الإقامات والتاشيرات المنتهية وفقا للأمر الملكي الصادر مؤخرا بتمديد التأشيرات والإقامات ؟".
وردت "الجوازت" قائلة: "جاري العمل وسوف يتم التمديد آلياً دون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات".