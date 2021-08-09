شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": سيتم تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية آليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرية العامة للجوازت أن سيتم تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية آليًا وفقًا للأمر الملكي الصادر مؤخرًا. أكدت المديرية العامة للجوازت أن سيتم تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية آليًا وفقًا للأمر الملكي الصادر مؤخرًا. ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" عبر "تويتر" مفاده: "ماذا عن التمديد الإقامات والتاشيرات المنتهية وفقا للأمر الملكي الصادر مؤخرا بتمديد التأشيرات والإقامات ؟". وردت "الجوازت" قائلة: "جاري العمل وسوف يتم التمديد آلياً دون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات".