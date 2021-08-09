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"الجوازات": سيتم تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية آليًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازت أن سيتم تمديد الإقامات والتأشيرات المنتهية آليًا وفقًا للأمر الملكي الصادر مؤخرًا.

ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" عبر "تويتر" مفاده: "ماذا عن التمديد الإقامات والتاشيرات المنتهية وفقا للأمر الملكي الصادر مؤخرا بتمديد التأشيرات والإقامات ؟".

وردت "الجوازت" قائلة: "جاري العمل وسوف يتم التمديد آلياً دون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات".

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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