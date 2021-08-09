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مهلة شهر لملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد لمراجعة الجهات المختصة بالنقل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أهابت وزارة البيئة المياه والزراعة، بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة، لمراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل خلال شهر من تاريخ 29/12/1442.

ويأتي ذلك مع إعلان للحملة الوطنية لشعار"'لنجعل شواطئنا خالية من من التلوث البصري".

وكانت الهيئة العامة للنقل، أعلنت بأنه على جميع ملاك قوارب "الصيد و النزهة" التي لم تبحر منذ 365 يوم مراجعة فرع وزارة النقل بمحافظة ضباء ( أو اقرب مكتب للنقل بالمحافظات )، وذلك خلال شهر من تاريخ 3/11/1442 هجري وفي حال عدم المراجعة تقوم الجهات المختصة بإزالتها دون أدنى مسؤولية على الجهات ذات العلاقة.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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