شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبياتًا شعرية جديدة في ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نظم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز أبياتا شعرية في سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان

ونشر الأمير عبدالرحمن صورة لولي العهد وعليها إحدى التصريحات التي أدلى بها الأخير في وقت سابق، والتي قال فيها :"طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، ويجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم".

وعلق الأمير "عبدالرحمن" على الصورة وكتب على حسابه بموقع "تويتر" أبياتا شعرية، وهي كالتالي :

لمُحمدٍ صُنْعُ العجيبِ المُتْقَنِ المُتَفرِدِّ

إنجازُهُ سعْدُ البلادِ وللعِدا همٌّ وغَمْ

لمحمدٍ حُبُّ الأنامِ وحقدُها وذهولُها

ويقينُها بمقالهِ إن قالهُ تاللهِ تَمْ