شكرا لمتابعة خبر عن صاحب مكتب استقدام: أرخص سعر لاستقدام خادمة منزلية يصل لـ 13 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث صاحب مكتب الاستقدام عن ارتفاع أسعار الاستقدام بشكل أرهق الأسر خلال الفترة الاخير وما حدث في نظام الحجر الصحي للعمالة.

وقال صاحب مكتب الاستقدام أن أسعار الاستقدام أرتفعت بشكل أرهق الأسر وأصبحت أرخص جنسية لخادمة منزلية تصل إلى 13 ألف ريال، ويضاف إلى ذلك قيمة مساند وقيمة العقد ومكتب الاستقدام والذي يأخذ 10 % فقط من المبلغ.

وأضاف: "الحجر المؤسسي الأول كان على المواطن أو على المكتب والآن لا نعرف شئ ثابت هل هو على المواطن أو مكتب الاستقدام"، وفقًا لما جاء ببرنامج "الراصد".