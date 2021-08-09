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اعتماد النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في تعليم ظهران الجنوب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمد مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم، إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.

وبينت إدارة تعليم ظهران الجنوب، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال نظام "نور", في حين بدأت الإدارة في استقبال عملية الاعتراض حتى الـ 4 من شهر المحرم الجاري، وإخلاء الطرف والمباشرة لشاغلي الوظائف التعليمية بتاريخ 14 المحرم 1443هـ.

ودعت إلى التواصل مع إدارة شؤون المعلمين عن طريق القنوات الإلكترونية للحد من انتشار فيروس .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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