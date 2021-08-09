شكرا لمتابعة خبر عن سيدة تكشف عن تفاصيل معاناة النساء في المناطق المسيطرة عليها "طالبان" "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت سيدة أفغانية عن تفاصيل المعاناة التي تحدث مع النساء في المناطق المسيطرة عليها حركة طالبان.

وقالت السيدة، إن الحركة تفرض على النساء عدم التحرك في الشوارع بدون محرم، إضافة إلى تزويجهن بالإكراه لمقاتلي طالبان، وفق قناة "العربية".

وبدت السيدة الأفغانية ترتدي عباءة سوداء ونقاب، لافتة إلى مخاوف متزايدة في صفوف النساء الأفغانيات الفترة المقبلة.