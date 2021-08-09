شكرا لمتابعة خبر عن "الكهرباء" تتفاعل مع فيديو إغلاق العدادات وتحذر من التعامل مع غير المختصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت شركة السعودية للكهرباء على مقطع الفيديو الذي تم تداوله لـ "مواطن" يقوم بشرح آلية إغلاق قواطع عدادت الكهرباء الجديدة.

وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر": "لسلامتكم تحذر من تعامل غير المختصين مع العدادات أو أياً من مكونات الشبكة الكهربائية، وفي حال الحاجه يتم التنسيق المباشر مع الشركة".

وجاء ذلك بالتزامن مع تغيير شركة الكهرباء لقواطع العدادات وصعوبة تعامل بعض المواطنين معها مما أدى لتداول هذا الفيديو.