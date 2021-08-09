شاب مصري يعيد طفلًا سعوديًّا لوالده بعد 6 ساعات بـ«حيلة ناجحة»

الرياض - محمد عبدالله - نجح شاب مصري في إعادة طفل سعودي تائه بمحافظة الجيزة، بعد 6 ست ساعات، وتعود التفاصيل إلى قيام الشاب المصري «مصطفى فوزي» بنشر مقطع فيديو على موقع تيك توك، للاستغاثة؛ حيث عثر على الطفل السعودي «على»، مطالبًا بمساعدته إيصاله إلى أهله.

وتابع الشاب المصري (خلال استغاثته): «معي طفل سعودي تائه عن أهله في حي المهندسين (بمحافظة الجيزة)، ولا أعرف كيف أتصرف»، وفق صحيفة «المصري اليوم».

وقال الطفل، خلال المقطع، إنه ترك أهله بمقهى صغير وخرج لشراء شيء وحاول العودة إلا أنه ضل موقع أهله ولا يعرفهم مكانهم. بينما طمأنه الشاب المصري متمنيًّا أن يصل والد الطفل إليه بعد نشر مقطع الفيديو.

ونال الفيديو، مشاركات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل إلى والد الطفل خلال ست ساعات، وحينها بدأ الشاب طمأنة الطفل مخبرا إياه بأن والده قادم، وأبدى الاثنان حبهما للمملكة ولمصر.