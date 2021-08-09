«نزاهة»: إيقاف 207 أشخاص بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الإثنين، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية، وأوضحت الهيئة أن الموقوفين بينهم موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والعدل والصحة.. والتحقيق مع 461 متهمًا.

ونفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذي الحجة الماضي 878 جولة رقابية، شملت التحقيق مع 461 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، قبل توقيف 207 مواطنين ومقيم من موظفي 10 وزارات.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: بتعاونكم باشرنا خلال شهر ذو الحجة 1442هـ اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 878 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 461 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 207 مواطنين ومقيم.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن من بين الموقوفين موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المتورطين متهمون في قضايا: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، والفاكس: 0114420057.