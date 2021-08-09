وزارة التعليم: 5 خطوات لتسجيل طالب التعليم العام إلكترونيًّا عبر «نور»

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة التعليم، طريقة وآلية قيام أولياء الأمور بتسجيل طالب التعليم العام إلكترونيًا عبر نظام نور التابع للوزارة.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خطوات الاستفادة من الخدمة وتنفيذها وذلك من خلال إتباع التعليمات التالية:

- تسجيل الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي (من هنا)

- تسجيل الأبناء

- تسجيل طالب جديد

- إدخال بيانات الطالب

- إرسال الطلب

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تتيح لولي الأمر إمكانية تسجيل الطلاب الجدد وذلك دون الذهاب إلى المدارس والمراكز الإشرافية، من أجل التسهيل على أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية الأولى.

وحددت وزارة التعليم، كذلك الاجراءات والتعليمات التي يجب الالتزام بها وإتباعها في مرجلة ما بعد التقديم على الخدمة وتتمثل في:

- تقديم الطلب وادخال البيانات الأساسية للطالب أو المدرسة

- رفض أو قبول من قائد المدرسة

- تلقي رسالة بالقبول أو الرفض (اذا كانت المدرسة غير مزدحمة يتم القبول المباشر)

- بعد التقديم يظهر رسالة نجاح .

التعليم تكشف آلية بداية العام الدراسي الجديد

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أمي الأحد، كشفت آلية بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت متحدث التعليم، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، إن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون عامهم الدراسي حضوريًّا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

كما أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

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