غير نظامي
وزعم الباعة السعوديون أن فرقا رقابية من البلدية، تقوم بمخالفتهم وحجز مركباتهم و مصادرة بضائعهم، في وقت يتم التغاضي عن الأجانب وتركهم، بحجة أن الاجانب مسؤولة عنهم جهات أخرى، نفت الأمانة ادعاءات الباعة المتجولين.
وأكد أحد الباعة الجائلين أن إجراء البيع المتجول غير نظامي و يستحق العقوبة، ولكن دعتهم الحاجة لممارسة البيع المتجول، و أشار إلى أن فرقا رقابية تابعة لإدارة الراحة و السلامة، في أمانة منطقة الرياض، تقوم بمعاقبتهم و ترك الأجنبي والمرأة وعربات الفود ترك غير المصرحة، حيث إنهم يقومون بنفس النشاط، متسائلًا هل هناك دعم من الأمانة للأجنبي و المرأة دون غيرهما؟
مصادرة البضائع
وقال البائع سعود السبيعي إن الفرق الرقابية في الأمانة تتغاضى عن الأجنبي، في حين تتم الإطاحة به وتغريمه، وحجز مركبته ومصادرة بضاعته.
وبيّن زميل لهم أنه تمت مصادرة ما يقارب 40 كرتون تمر لديه، والتغاضي عن صاحب طاولة شاهي عامل من الجنسية الإثيوبية بجانبه، مشيراً الى أن العامل مخالف لنظام الإقامة وفي ظل شن الحملات عليهم يتم تركه ليمارس البيع، ونوه محمد السبيعي أنه تم حجز مركبته و مصادرة بضاعته، ولجأ إلى الوقوف في الشارع على طاولة، وممارسة البيع بدون مركبة، ليتمكن من الهروب من الفرق الرقابية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض للجائلين: لا نفرق بين السعودي والأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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