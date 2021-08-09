أمانة الرياض للجائلين: لا نفرق بين السعودي والأجنبي

فيما ادعى عدد من الباعة الجائلين السعوديين، تفاوت معاملة فرق الأمانة معهم مقارنة بالباعة الجائلين الأجانب، أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض علي الرويلي، أن التعامل مع الباعة الجائلين من مراقبي الأمانة يكون بنفس المعايير النظامية، ويتم تطبيق الأنظمة حسب ما نصت عليه لائحة الجزاءات والغرامات، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفي حال وجود أي تقصير أو ملاحظات، يمكن التبليغ عن طريق مركز الأمانة 940، وسيتم التحقق من الشكوى، ومحاسبة جميع من يثبت تجاوزهم ومخالفتهم للأنظمة.

غير نظامي

وزعم الباعة السعوديون أن فرقا رقابية من البلدية، تقوم بمخالفتهم وحجز مركباتهم و مصادرة بضائعهم، في وقت يتم التغاضي عن الأجانب وتركهم، بحجة أن الاجانب مسؤولة عنهم جهات أخرى، نفت الأمانة ادعاءات الباعة المتجولين.

وأكد أحد الباعة الجائلين أن إجراء البيع المتجول غير نظامي و يستحق العقوبة، ولكن دعتهم الحاجة لممارسة البيع المتجول، و أشار إلى أن فرقا رقابية تابعة لإدارة الراحة و السلامة، في أمانة منطقة الرياض، تقوم بمعاقبتهم و ترك الأجنبي والمرأة وعربات الفود ترك غير المصرحة، حيث إنهم يقومون بنفس النشاط، متسائلًا هل هناك دعم من الأمانة للأجنبي و المرأة دون غيرهما؟

مصادرة البضائع

وقال البائع سعود السبيعي إن الفرق الرقابية في الأمانة تتغاضى عن الأجنبي، في حين تتم الإطاحة به وتغريمه، وحجز مركبته ومصادرة بضاعته.

وبيّن زميل لهم أنه تمت مصادرة ما يقارب 40 كرتون تمر لديه، والتغاضي عن صاحب طاولة شاهي عامل من الجنسية الإثيوبية بجانبه، مشيراً الى أن العامل مخالف لنظام الإقامة وفي ظل شن الحملات عليهم يتم تركه ليمارس البيع، ونوه محمد السبيعي أنه تم حجز مركبته و مصادرة بضاعته، ولجأ إلى الوقوف في الشارع على طاولة، وممارسة البيع بدون مركبة، ليتمكن من الهروب من الفرق الرقابية.