تصريف السيول
واستعرضت اللجنة، عددا من الموضوعات المطروحة في الاجتماع السابق، ومنها، ملف البنية التحتية لشبكات تصريف السيول، حيث قدمت أمانة العاصمة المقدسة عرضا مرئيا، يكشف وضعها الراهن في مدينة مكة المكرمة. وشكلت اللجنة فريق عمل، من الهيئة الملكية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، يقدم حلولا هندسية للمشاكل الفنية التي تعاني منها شبكة السيول. كما اطلع الأعضاء على آخر مستجدات القطع الصخري، الذي تمت مناقشته في الاجتماع الخامس.
بيانات وملاحظات
وطالب مركز الإدارة الشاملة الجهات المشاركة في قطاع الحج، بتزويد الهيئة الملكية بالبيانات والملاحظات المرصودة، من أجل تطوير العمل وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بشكل فعال.
وتضمنت أعمال الاجتماع شرح آلية التعاون بين الهيئة الملكية، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء».
واختتمت اللجنة التوجيهة اجتماعها بتقديم عرض مفصل، يشرح أبرز مخرجات عملها، منذ التأسيس، وذلك لتزامن اجتماعها السادس مع مرور عام على مركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية، وبدء أعمال اللجنة التوجيهية الدائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة رباعية لإنهاء مشكلة دائري مكة الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.