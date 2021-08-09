650 ريالا لسلة لومي

شهد كرنفال «لومي حساوي»، بيع أعلى وأجود سلة في المزاد المفتوح بالكرنفال، بقيمة 650 ريالا، وهي الأفضل من ناحية الجودة في المذاق والحجم الأكبر، ووفرة الحامض، فيما يبلغ متوسط سعر السلة في الأسواق المحلية 150 ريالا، وحقق المزارع عيسى المسيعيد المركز الأول بأكبر ليمونة حساوية في الكرنفال.

ووبيّن مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن الكرنفال شارك فيه 18 بائعاً لمنتجات اللومي، من منطلق إبراز المنتجات الزراعية بالأحساء وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بأهمية منتجات اللومي الحساوي وبجدواه الاقتصادية، مؤكداً نجاح الكرنفال وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ودعا أخصائي التسويق حسين الحاجي في ورشة عمل «تطوير وتسويق المنتجات»، إلى التركيز على جودة المنتج وتطويره وإضافة صناعات تحويلية قابلة للبيع وتقديم منتج ذات جودة عالية.