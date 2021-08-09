اخبار السعوديه

650 ريالا لسلة لومي

0 نشر
0 تبليغ

شهد كرنفال «لومي حساوي»، بيع أعلى وأجود سلة في المزاد المفتوح بالكرنفال، بقيمة 650 ريالا، وهي الأفضل من ناحية الجودة في المذاق والحجم الأكبر، ووفرة الحامض، فيما يبلغ متوسط سعر السلة في الأسواق المحلية 150 ريالا، وحقق المزارع عيسى المسيعيد المركز الأول بأكبر ليمونة حساوية في الكرنفال.

ووبيّن مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن الكرنفال شارك فيه 18 بائعاً لمنتجات اللومي، من منطلق إبراز المنتجات الزراعية بالأحساء وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بأهمية منتجات اللومي الحساوي وبجدواه الاقتصادية، مؤكداً نجاح الكرنفال وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

ودعا أخصائي التسويق حسين الحاجي في ورشة عمل «تطوير وتسويق المنتجات»، إلى التركيز على جودة المنتج وتطويره وإضافة صناعات تحويلية قابلة للبيع وتقديم منتج ذات جودة عالية.


كانت هذه تفاصيل خبر 650 ريالا لسلة لومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا