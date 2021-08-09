650 ريالا لسلة لومي

ووبيّن مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن الكرنفال شارك فيه 18 بائعاً لمنتجات اللومي، من منطلق إبراز المنتجات الزراعية بالأحساء وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بأهمية منتجات اللومي الحساوي وبجدواه الاقتصادية، مؤكداً نجاح الكرنفال وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ودعا أخصائي التسويق حسين الحاجي في ورشة عمل «تطوير وتسويق المنتجات»، إلى التركيز على جودة المنتج وتطويره وإضافة صناعات تحويلية قابلة للبيع وتقديم منتج ذات جودة عالية.
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