مبادرة وطن

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، بمبادرة «وطن»، والتي انطلقت فعالياتها، أمس، بتنفيذ أكثر من 200 برنامج دعوي يقدمها نخبة من الدعاة والداعيات في المساجد وعبر الوسائط الإلكترونية بمختلف المراكز والمحافظات بالمنطقة.

وتستهدف المبادرة تعزيز مقومات حب دوت الخليج، وحقوقه، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتعظيم البيت الحرام، والقيم الإسلامية، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة.

وتأتي مشاركة فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة استنادًا إلى توجيه الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي دشن المبادرة التي تنفذها كل الأجهزة الحكومية بالمنطقة وتهدف إلى تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية.