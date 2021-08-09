مبادرة وطن

وتستهدف المبادرة تعزيز مقومات حب دوت الخليج، وحقوقه، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتعظيم البيت الحرام، والقيم الإسلامية، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة.
وتأتي مشاركة فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة استنادًا إلى توجيه الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي دشن المبادرة التي تنفذها كل الأجهزة الحكومية بالمنطقة وتهدف إلى تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية.
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