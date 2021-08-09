السعودية | “بوابة الدرعية”بالشراكة مع “التعليم” تختتم “راوي الدرعية” بتتويج اثني عشر فائزا وفائزة

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اختتمت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة “راوي الدرعية”،التي أطلقتها أواخر العام 2020م لطلاب وطالبات مرحلتي المتوسط والثانوي من التعليم العام، في حفل أقيم في حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بالدرعية، وذلك بهدف غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب وإحياء واستذكار التراث العريق للدرعية، من خلال سرد تاريخي وأدبي جذاب لثلاثٍ وثلاثين قصة، مرتبطة بتاريخ المملكة وتراثها، بما فيه من شخصيات وطنية وبطولية وأحداث تاريخية، بإشراف متخصصين من هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة التعليم.

وبينت “بوابة الدرعية” أن المبادرة كانت تحت إشراف منها ومن وزارة التعليم، وتهدف إلى تثقيف الطلاب بتاريخ المملكة وتراثها القصصي العريق، وتنمية مواهبهم الأدبية، وفنون الإلقاء والسرد التاريخي للأحداث، والمحافظة على إرث المملكة الثقافي والحضاري، وتوفير البيئة التنافسية للطلاب والطالبات، وتحفيزهم على القراءة في الرواية الوطنية؛ لأهميتها في تشكيل حاضر الأمة ومستقبلها كما كانت جزءاً رئيساً في ماضيها العريق.

وحظي “راوي الدرعية” بمشاركة واسعة من قبل الطلاب والطالبات في المملكة، إذ يقدر عدد المسجلين بنحو ربع مليون طالب وطالبة، تجاوزت مشاركاتهم اثني عشر ألف مشاركة، تأهل منهم مئة طالب وطالبة للمرحلة النهائية من مبادرة راوي الدرعية.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو ؛ أن “راوي الدرعية” كشفت عن مواهب وإبداعات استثنائية من طلاب وطالبات المملكة الذين لديهم مَلَكَات مميزة للسرد الروائي و التاريخي، وثقافة عالية، وحسّ وطني، وقدموا أداءً فريدًا لهذه القصص الوطنية التي تدعو للفخر.

وأعرب وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل أن “راوي الدرعية” تعد منافسة وطنية رائدة تعزز الانتماء للوطن، قادت إلى تحقيق المشاركة الفاعلة للطلاب والطالبات في مجال الرواية والسرد القصصي.

وتوّج في الحفل الذي أقيم بالقرب من قصر سلوى الشامخ في حي الطريف التاريخي اثنا عشر طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الأعمار، والمراحل الدراسية، حيث حاز على “راوي الدرعية” من فئة البنين للمرحلة المتوسطة والثانوية كلٌ من: عاصم إبراهيم فتاح، عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد، بدر بن عبدالله الحربي، سعد بن ماجد القحطاني، حمود بن سعود السهلي، وخالد بن سعد أبو طواري.

وسجلت “راوي الدرعية” مشاركةً فاعلة من فئة البنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة؛ حيث اختارت لجنة التقييم ست طالبات سيتوجن بـ”راوي الدرعية”، كان منهن: سفانة بنت خالد القرينيس، سندس بنت عمر سيت، و جودي بنت علي آل عمرة، من المرحلة المتوسطة، ومن المرحلة الثانوية كلٌ من: غلاء بنت سليمان التيماني، وجود بنت محمد الطوالة الشمري، و منيرة بنت مقرن المقرن.

وتنوعت مشاركات الفائزين تخليدًا للتاريخ الذي تحظى به أرض الملوك والأبطال، حيث روى المشاركون قصة سنة الرحمة، وثمامة بن أثال، وزرقاء اليمامة، العرضة، والعوجا، وقصر سلوى الشامخ الذي يتوسط حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وعددًا من المشاركات ضمن الثلاث وثلاثين قصة التي احتوتها مبادرة راوي الدرعية.

وكانت الهيئة قد أعلنت إطلاق مسابقة “راوي الدرعية” بالتعاون مع وزارة التعليم أواخر العام الماضي بهدف غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، وإحياء واستذكار التراث العريق للدرعية، من خلال سرد تاريخي وأدبي جذاب لثلاثٍ وثلاثين قصة، وأنها تستهدف تأهيل النشء والأجيال الجديدة وتطوير قدراتهم على إتقان الأساليب والفنون الأدبية الخاصة بسرد القصص الوطنية والتراثية المرتبطة بتاريخ المملكة، وأسهمت في بنائه وتشكيل لبِنَاته الأولى، وترسيخ أسسه وقيمه؛ لا سيما وأن الدرعية هي جوهرة المملكة وعاصمتها التاريخية ونواة انطلاق الدولة السعودية الأولى، التي امتدت حدودها بعد ذلك إلى معظم أرجاء الجزيرة العربية.