شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. حملات تفتيشية لـ«الموارد البشرية» للتأكد من التوطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • «المقبل» لـ«اليوم»: ضبط 23 مخالفة بأحد مجمعات الظهران

واصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، حملاته المكثفة على المجمعات التجارية والمولات المغلقة للتأكد من عملية التوطين وفق القرار الذي صدر في شعبان الماضي، وينص على التوطين بالعمل بنسبة 100 % في المجمعات المغلقة ما عدا بعض المهن التي حددت فيها التوطين بنسبة 50 % كالمقاهي، و40 % في المطاعم، واستثناء بعض المهن.

وأكد مدير عام الموارد البشرية في الشرقية عبدالرحمن المقبل لـ«اليوم»: أن القرار الذي صدر في 25 شعبان 1442 يتم قصر العمل بنسبة 100% على السعوديين في المجمعات التجارية المغلقة، مضيفًا أن بعض المهن والأنشطة تم تحديد نسبة التوطين فيها كالمطاعم والمقاهي واستثني التطبيق مهن أخرى كمحال الحلاقة، وأعطى القرار مدة ومهلة للتطبيق 120 يوما.

وقال «المقبل»، إن الحملة التي شنت في أحد المجمعات بمحافظة الظهران زارت 187 منشأة، ورصدت 23 مخالفة للتوطين.