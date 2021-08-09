الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

القبض على مواطن ظهر في فيديو بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات وألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.

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