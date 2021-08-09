وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهابت وزارة البيئة بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة مراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل.

لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري:

وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر تويتر أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية “لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري”، حيث يجب مراجعة ملاك القوارب (الصيد- النزهة) الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة على الشواطئ للجهات المختصة خلال شهر من تاريخ 29/ 12/ 1442هـ.

إزالة القوارب المهملة:

وأكدت البيئة أنه سيتم إزالة جميع القوارب المهملة بعد انتهاء المدة المحددة سواء كان صاحبها معروفًا أو لا أو مملوكة لجهات رسمية.



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