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وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل

ضمن حملة لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهابت وزارة البيئة بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة مراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل.

لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري: 

وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر تويتر أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية “لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري”، حيث يجب مراجعة ملاك القوارب (الصيد- النزهة) الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة على الشواطئ للجهات المختصة خلال شهر من تاريخ 29/ 12/ 1442هـ.

إزالة القوارب المهملة:

وأكدت البيئة أنه سيتم إزالة جميع القوارب المهملة بعد انتهاء المدة المحددة سواء كان صاحبها معروفًا أو لا أو مملوكة لجهات رسمية.

 

وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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