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شكرا لقرائتكم وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة البيئة لملاك القوارب في مرافئ الصيد أو المهملة: راجعوا هيئة النقل
ضمن حملة لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أهابت وزارة البيئة بجميع ملاك القوارب الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة مراجعة الجهات المختصة بالهيئة العامة للنقل.
لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري:
وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر تويتر أن ذلك يأتي ضمن الحملة الوطنية “لنجعل شواطئنا خالية من التلوث البصري”، حيث يجب مراجعة ملاك القوارب (الصيد- النزهة) الموجودة في مرافئ الصيد أو المهملة على الشواطئ للجهات المختصة خلال شهر من تاريخ 29/ 12/ 1442هـ.
إزالة القوارب المهملة:
وأكدت البيئة أنه سيتم إزالة جميع القوارب المهملة بعد انتهاء المدة المحددة سواء كان صاحبها معروفًا أو لا أو مملوكة لجهات رسمية.
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