المشي نصف ساعة يوميًّا يعزز صحة القلب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري العظام الدكتور بدر عبدالله، أفراد المجتمع بالحرص على ممارسة رياضة المشي يوميًّا بمعدل 150 دقيقة أسبوعيًّا بما يعادل 30 دقيقة يوميًّا، إذ إن ذلك يساعد على تعزيز صحة القلب من خلال حرق السعرات الحرارية وتقليل الوزن الزائد، وتقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، وتخفض ضغط الدم.

إحماء خفيف أولًا:

وقال لـ”متابعات الخليج 365”: إنه يجب قبل الشروع في ممارسة رياضة المشي مط عضلات ومفاصل القدمين لمدة قليلة، ثم القيام بحركات إحماء خفيفة، وفي بداية المشي يجب عدم السير بخطوات طويلة متسارعة، بل يجب أن تكون الخطوات هادئة وتكون سرعة ومسافة المشي متناسبة مع الحالة العامة للفرد، ورفع سرعة المشي تدريجيًّا ومن ثم العودة إلى حالة الاسترخاء، فذلك يساعد في عودة العضلات من حالة الانقباض إلى الارتخاء، بالإضافة إلى عودة ضربات القلب إلى المعدل الطبيعي.

حرق السعرات الحرارية:

ولفت إلى أنه إذا كانت الحالة الصحية للفرد تسمح له بالجري الخفيف أثناء المشي فليفعل ذلك، فالجري قد يحرق ما يقارب من ضعف عدد السعرات الحرارية التي تحرق أثناء المشي، فالمشي والجري شكلين مناسبين من تمارين صحة الجسم وصحة القلب والأوعية الدموية، وبإمكان الفرد الدمج بينهما من خلال التبديل بين المشي والجري، مع الحرص على ارتداء الملابس القطنية والحذاء الرياضي المناسب والمريح للقدمين، واختيار الوقت المناسب لممارسة المشي ويفضل الصباح الباكر أو قبل الغروب، واختيار الأماكن المفتوحة كالحدائق والساحات لتوفرها على الهواء النقي، وتجنب أشعة الشمس الحارة، مع تجنب تناول الوجبات الدسمة قبل ممارسة المشي بأقل من ساعة، وشرب الماء بكميات كافية قبل وبعد المشي، والتنفس بطريقة منتظمة شهيق وزفير عميقين، والتوقف عن المشي عند الشعور بالدوار أو الإرهاق الشديد أو صعوبة التنفس.

انعكاسات إيجابية نفسية:

وأكد الدكتور عبدالله أن لرياضة المشي انعكاسات إيجابية نفسية، منها التقليل من التوتر والقلق، المساعدة على الاسترخاء والنوم بهدوء وعمق، تحسين وظائف المخ وتنشيط الذاكرة والمساعدة على الإقلاع عن التدخين والسيطرة على الشعور النفسي المرتبط به، وتهدئة الأعصاب، وتقليل الضغط النفسي اليومي، ومنع الإصابة بمرض الاكتئاب.

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