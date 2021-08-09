خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 244 مركبة من نوع أودي موديلات “A6، A8، Q5، Q7، A4، A5″، صنعت في 2020 و2021.

سبب الاستدعاء:

وقالت التجارة في تغريدات لها عبر تويتر، اليوم الاثنين: إن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في صواميل تثبيت المحور الخلفي.

خلل خطير:

وحذرت الوزارة من أنه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث.



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