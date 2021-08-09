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شكرا لقرائتكم خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09
خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي
يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 244 مركبة من نوع أودي موديلات “A6، A8، Q5، Q7، A4، A5″، صنعت في 2020 و2021.
سبب الاستدعاء:
وقالت التجارة في تغريدات لها عبر تويتر، اليوم الاثنين: إن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في صواميل تثبيت المحور الخلفي.
خلل خطير:
وحذرت الوزارة من أنه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
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