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خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي

يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 244 مركبة من نوع أودي موديلات “A6، A8، Q5، Q7، A4، A5″، صنعت في 2020 و2021.

سبب الاستدعاء: 

وقالت التجارة في تغريدات لها عبر تويتر، اليوم الاثنين: إن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في صواميل تثبيت المحور الخلفي.

خلل خطير: 

وحذرت الوزارة من أنه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي - متابعات الخليج 365

خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي - متابعات الخليج 365

 

خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي - متابعات الخليج 365

خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي - متابعات الخليج 365

خلل خطير وراء استدعاء 244 مركبة أودي - متابعات الخليج 365

 

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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