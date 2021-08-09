استشاري: شخصوا عيون أطفالكم قبل بدء الدراسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب وجراحة العيون الدكتور إبراهيم موسى، إلى ضرورة تشخيص عيون الأطفال الذين شملهم قرار العودة للمدارس بعد تلقي لقاح كورونا؛ إذ إن ذلك يساعد في اكتشاف وجود أي مشاكل- لا سمح الله- في العين، فنسبة كبيرة من الأطفال يتركون قصر النظر على حاله في أعينهم، وهو ما يجعل النظر لديهم يتناقص تدريجيًّا وقد تكون شكواهم من صداع مستمر.

تأثير للأجهزة الإلكترونية:

وبين لـ”متابعات الخليج 365“، أن الغالبية من الأطفال اليافعين الذين يتعاملون مع الأجهزة الذكية في ممارسة الألعاب الإلكترونية يفضلون اللعب لساعات طويلة، وهذا مؤشر غير صحي يسبب إجهاد العين ويؤثر على النظر، داعيًا أولياء الأمور على توجيه أبنائهم بترشيد استخدام أبنائهم للأجهزة الإلكترونية بتخصيص أوقات لذلك؛ حتى لا يؤثر ذلك على تحصيلهم العلمي مع قرب بدء العام الدراسي.

النظر بتضييق العينين:

ورأى أن كثيرًا من الأطفال للأسف الشديد والذين يعانون من قصر النظر قد لا يفصحون عن مشكلتهم البصرية، معتمدين في ذلك على تضييق العين أو النظر إلى دفتر زميله الذي بجواره لأنه غير قادر على رؤية السبورة أو يفرك عيونه بشكل مستمر، وقد يتجاهل الصداع الذي قد يتعرض له خلال فترة تواجده في المدرسة.

حدوث جفاف العين:

وشدد الدكتور موسى على أهمية تشخيص العين، فللأسف خلال السنوات الأخيرة زادت الشكوى من جفاف العين نتيجة كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية وعدم حصول العينين على الرطوبة اللازمة، إذ إنه في مثل هذه الحالة يتم وصف قطرات الدموع الصناعية للمساعدة على رطوبة العين والرؤية، وأعراض الإصابة بجفاف العين تظهر على هيئة الشعور بحكة وحرقة إلى جانب سيلان الدموع، إذ يوجد في العين سوائل دمعية تحافظ على رطوبتها، والسوائل الدمعية ليست مجرد ماء فحسب، بل تتكون من طبقات عديدة بتركيبات مختلفة، وفي حالة حدوث أي اضطراب لهذا التكوين يؤدي إلى جفاف العين.

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