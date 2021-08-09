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اعتدال في أسعار 45 صنفًا من التمور في مهرجان بريدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

اعتدال في أسعار 45 صنفًا من التمور في مهرجان بريدة

جاءت الونانة ما بين 25 إلى 80 ريالًا

متابعات الخليج 365 - واس

شهدت أسعار التمور اليوم اعتدالاً ملموساً للشراء لأكثر من 45 صنفاً من التمور مع انطلاقة جني محاصيل التمور بمدينة بريدة ، وتوافد آلاف المزارعين لعرض تمورهم على المتسوقين في مهرجان بريدة للتمور .

أسعار التمور: 

وتصدر السكري الأكثر مبيعا ، إذ وصل سعره ما بين 20 إلى 250 ريالا للعبوة بوزن ثلاثة كيلوغرامات، فيما جاءت الونانة ما بين 25 إلى 80 ريالا، والشقراء ما بين 20 إلى 60 ريال، كما جاء الشيشي ما بين 15 إلى 40 ريالا، والسكرية الحمراء من 15 إلى 35 ريالا، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 25 ريالا .

اعتدال في أسعار 45 صنفًا من التمور في مهرجان بريدة - متابعات الخليج 365

تفاوت في الأسعار: 

وسجلت باقي أنواع التمور، تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها، كما سترد للسوق في الأيام القادمة أنواع أخرى من التمور كالصقعي والخلاص والرشودية والمكتومي وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها منطقة القصيم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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