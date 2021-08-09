شكرا لقرائتكم خبر التحصين شرط حضور المزاد الدولي للصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت إدارة نادي الصقور السعودي لحضور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام حتى الخامس من سبتمبر المقبل بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال الرياض، أن تكون حالة الزائر المسجلة في تطبيق توكلنا هي «محصن».

وبينت أن إجراءات التقديم لزيارة المزاد تتم بسهولة ويسر عبر الكاونترات الخاصة بالتسجيل في موقع المزاد بعد التأكد من الشروط المطلوبة، وفيما يتعلق بسلامة الزائر والتأكد من حالته الصحية اشترطت الإدارة أن يتم قياس درجة الحرارة، والتأكد كذلك من تلقيه اللقاح الخاص بفيروس «كوفيد 19» عبر تطبيق توكلنا، قبل منحه بطاقة خاصة لتسهيل حركته داخل المكان، وذلك في إطار الحرص على سلامة الجميع واعتبارها أولوية قصوى.

ويوفر نادي الصقور السعودي آلية سهلة لتسجيل المشترين الراغبين في دخول المزاد عبر قسم خاص، حيث يتقدم المشتري الراغب في المشاركة بالمزاد، وبعد اطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد يعطى رقما خاصا بالمزايدة ويتوجه إلى غرفة المعاينة لرؤية الصقور التي ستدخل المزاد، وبعد إتمام عملية البيع والشراء يدخل الطرفان غرفة توثيق البيع، وإذا رغب المشتري في التأكد من سلامة الصقر يتوجه لمركز النايفة الطبي بمقر النادي، حيث تفحص سلامة الصقر، ثم يوقع على البيع وتجري عملية تحويل الأموال عبر الحساب البنكي أو بالبطاقات الائتمانية، وتحويل الأموال للبائعين عبر الإدارة المالية لنادي الصقور السعودي.

وشددت إدارة النادي على حرصها الشديد على تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالزوار أو عمليات البيع والشراء، مؤكدة أن من حق الجميع الاستمتاع والتعرف على هذا الإرث الكبير ومشاهدة المزاد الدولي والمشاركة فيه.