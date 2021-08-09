حلول لإنهاء مشكلة دائري مكة الرابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة التوجيهية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اجتماعها الخامس أمس، بمشاركة فريق عمل مكون من الهيئة الملكية، وأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة النقل، والمرور، لإنهاء مشكلة الطريق الدائري الرابع، ودراسة مقترح فتح المسار المتجه إلى طريق السيل، وإعداد محضر يتضمن المحاذير والحلول لرفعها للجنة الموقتة لاتخاذ القرار المناسب. واستعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المطروحة في الاجتماع السابق، ومنها ملف البنية التحتية لشبكات تصريف السيول، حيث قدمت الأمانة عرضا مرئيا يكشف وضعها الراهن في مدينة مكة المكرمة، إضافة إلى تشكيل اللجنة لفريق عمل من الهيئة الملكية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لتقديم حلول هندسية للمشاكل الفنية التي تعاني منها شبكة السيول.



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