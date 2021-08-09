الصحة تحذر من الانسياق خلف الإشاعات المضللة حول لقاحات كورونا

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وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 796 حالة مؤكدة وتعافي557 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10428 حالة منها 1393 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 534312 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 515539 حالة، فيما سجلت 11 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 8345 حالة.
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