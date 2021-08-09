شكرا لقرائتكم خبر الصحة تحذر من الانسياق خلف الإشاعات المضللة حول لقاحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية، محذرة من الانسياق خلف الإشاعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا التي لا تستند على أي أساس علمي أو طبي، مشيرة إلى مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 796 حالة مؤكدة وتعافي557 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10428 حالة منها 1393 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 534312 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 515539 حالة، فيما سجلت 11 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 8345 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع (مركز937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.