الفيصل يطلع على الوضع الصحي في منطقة مكة

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واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال لشرح عن الوضع الصحي في المنطقة بشكل عام والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للصحة في متابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات تزامنا مع حزمة القرارات بشأن إلزامية التحصين.
واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على الأعمال المشتركة مع القطاعات المعنية في نشر التوعية الصحية لشرائح المجتمع كافة والتنسيق المشترك مع قطاع التعليم استعدادا للموسم الدراسي المقبل بما يحقق عودة آمنة للطلاب والطالبات.
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