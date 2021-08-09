الفيصل يطلع على الوضع الصحي في منطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال لشرح عن الوضع الصحي في المنطقة بشكل عام والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للصحة في متابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات تزامنا مع حزمة القرارات بشأن إلزامية التحصين.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على الأعمال المشتركة مع القطاعات المعنية في نشر التوعية الصحية لشرائح المجتمع كافة والتنسيق المشترك مع قطاع التعليم استعدادا للموسم الدراسي المقبل بما يحقق عودة آمنة للطلاب والطالبات.