شكرا لقرائتكم خبر إعادة تأهيل الحدائق العامة في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت الأعمال المنفذة إعادة تأهيل المسطحات الخضراء بحديقة 11 بالشرائع على مساحة 5000 م2، وصيانة ونظافة ساحة وملعب الهداية بالشرائع، وري المزروعات بحديقة الأندلس بشارع الحج، وتشكيل وتقليم الشجيرات، وقص النجيل بحديقة التضامن بحي العوالي، وصيانة المسطحات الخضراء بالمعابدة وريع ذاخر.
وتولي وكالة التشييد والصيانة بالأمانة مشروعات الحدائق والملاعب والساحات العامة اهتماما كبيرا، حيث تعمل على تطوير الحدائق وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، التي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لهذه المدينة المقدسة.
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