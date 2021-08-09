شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 40 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 40 منشأة تجارية مخالفة، من خلال 7469 جولة رقابية تمت مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية. ورصدت الفرق الميدانية 60 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 40 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.