شكرا لقرائتكم خبر 14,280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، نفذت صحة الشرقية 14280 جولة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2021م.

وشملت الجولات 2078 زيارة للمستشفيات و5492 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 5575 زيارة للصيدليات و1135 زيارة لمراكز اللقاحات و183 زيارة للمختبرات.

إلى ذلك اعتمد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أربع رخص لمشاريع سياحية وخدمية على مستوى الحاضرة، وفقا لكود البناء السعودي.

وأكد الجبير ضرورة تطبيق الكود على المباني ومتابعته في جميع المراحل ابتداء من التصميم مرورا بالإشراف والتنفيذ، إضافة إلى ضرورة متابعة أعمال المكاتب الهندسية، وما يقومون به من أعمال الكود وعدم التساهل في تطبيقه.

فيما أوضحت إدارة الرخص بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة أن اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي تتضمن 41 عنصرا لتصنيف المخالفات على أسس ومعايير الكود، واقتراح الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق متطلباته وأهدافه.

يذكر أن المشروعات تضمنت فندق الفيرمونت بالخبر، ومجمعا تجاريا بالخبر، ومبنى إداريا تجاريا بالخبر، ومجمعا تجاريا حديث بكورنيش الشاطئ.

من جهة ثانية أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 24 منشأة مخالفة وتحرير 403 مخالفات لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» وتطبيق «توكلنا»، وذلك خلال تنفيذها الأسبوع الماضي 9,613 جولة رقابية، على الأسواق التجارية ومنافذ البيع.

وضمن حملة «غذاؤك آمن»، نفذت أمانة المنطقة ممثلة في بلدية محافظة الخبر خلال الشهر الماضي جولات رقابية استهدفت المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضروات في محافظة الخبر، أسفرت عن إغلاق 20 منشأة مخالفة ورصد 620 مخالفة وإتلاف أكثر من 1000 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة.

جولات صحة الشرقية شملت:







2078 زيارة للمستشفيات



5492 زيارة للمجمعات الطبية



5575 زيارة للصيدليات



1135 زيارة لمراكز اللقاحات



183 زيارة للمختبرات



الهدف من تطبيق الكود على المباني: