شكرا لقرائتكم خبر بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت وزارة الداخلية في تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة، اعتبارا من أمس، لجميع المواطنين. وقد صرح مصدر مسؤول في الوزارة بتاريخ 9 ذو الحجة 1442هـ الموافق 19 يوليو 2021م، بأنه ووفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID -19)، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداء من 9 أغسطس 2021م. يستثنى من القرار:





من تقل أعمارهم عن (12 عاما)، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر فيروس كورونا خارج المملكة



المتعافون من الفيروس، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم به



من أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح



كانت هذه تفاصيل خبر بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.