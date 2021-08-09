افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في منطقتين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 184 يوما 1984 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

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