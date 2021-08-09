القبض على مواطن تحرش بامرأة في مكان عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من تحديد هوية 3 مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية 3 مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجار استكمال إجراءات القبض على الآخرين.

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