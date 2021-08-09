، في الجولة السابعة من بطولة العالم للراليات.. سيطرة سعودية على المراكز الثلاثة الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - سفير خادم الحرمين الشريفين ‏لدى المجر استقبل الأبطال

حقق المتسابقون السعوديون ‏المشاركون في الجولة السابعة من بطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة الكواد (جولة هنقاريا) مراكز متقدمة مما عزز من صدارتهم واستحواذهم على المراكز الثلاثة الأولى لبطولة العالم.



وحل الكابتن هيثم التويجري في المركز الثاني بجولة هنقاريا مما مكنه من حصد المزيد من النقاط لتعزيز صدارته للبطولة بـواقع (56) نقطة, وجاء الكابتن فيصل السويح ثالثًا في مرحلة هنقاريا ليرفع رصيده من النقاط إلى (51) نقطة في المركز الثاني لبطولة العالم، كما حقق الكابتن هاني النومسي المركز الخامس في هذه الجولة ليصبح رصيده من النقاط (30) نقطة متقدمًا إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة.



يُذكر أن هيثم التويجري وفيصل السويح وهاني النومسي حققوا أداءً لافتًا في ‏الجولات السابقة من بطولة العالم، وحرصوا على حصد المزيد من النقاط لتعزيز ‏صدارتهم, قبل المشاركة في الجولة المقبلة التي ستُقام بعد شهر في قطر تليها الجولة الختامية في البرتغال.



من جانب آخر استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين ‏لدى المجر عبدالخالق بن راشد بن رافعة، الأبطال السعوديين هيثم التويجري وفيصل السويح وهاني النومسي, مباركًا لهم ما تحقق من إنجازات ومتمنيًا لهم تكرار الفوز في الجولات القادمة والظفر بالبطولة.