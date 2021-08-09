محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي التعاون رسمياً إنهاء إجراءات ضم المدافع عون البيشي والبالغ من العمر 22 عاماً، بعقد يمتد لـ3 مواسم مع أفضلية التمديد لموسمين إضافيين.

وتدرج البيشي في الفئات السنية لنادي الاتحاد منذ تسجيله في براعم النادي عام 2012م، كما مثل المنتخب السعودي للشباب والأولمبي، وشارك في كأس العالم للشباب. بعقد يمتد لـ3 مواسم.. التعاون يوقع مع "بيشي" الاتحاد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09 أعلنت إدارة نادي التعاون رسمياً إنهاء إجراءات ضم المدافع عون البيشي والبالغ من العمر 22 عاماً، بعقد يمتد لـ3 مواسم مع أفضلية التمديد لموسمين إضافيين.

وتدرج البيشي في الفئات السنية لنادي الاتحاد منذ تسجيله في براعم النادي عام 2012م، كما مثل المنتخب السعودي للشباب والأولمبي، وشارك في كأس العالم للشباب. 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 07:23 PM أعلنت إدارة نادي التعاون رسمياً إنهاء إجراءات ضم المدافع عون البيشي والبالغ من العمر 22 عاماً، بعقد يمتد لـ3 مواسم مع أفضلية التمديد لموسمين إضافيين.

وتدرج البيشي في الفئات السنية لنادي الاتحاد منذ تسجيله في براعم النادي عام 2012م، كما مثل المنتخب السعودي للشباب والأولمبي، وشارك في كأس العالم للشباب. ، بعقد يمتد لـ3 مواسم.. التعاون يوقع مع "بيشي" الاتحاد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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