، "مساجد جدة" تحذر منسوبيها من استخدام المساجد في غير ما خصصت له ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذرت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة جميع منسوبي المساجد والقائمين عليها من مغبة استخدام المساجد في غير ما خصصت له وفتح مراكز ودور دون علم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بذلك واستغلال المحال التجارية الملحقة بالمساجد وتأجير الغرف الخاصة الملحقة بالمساجد وتسليم السكن الخاص بالإمام والمؤذن دون علم ودون عقود رسمية تثبت أحقية الاستفادة منها واستغلال عدادات المساجد وخدمات المياه في تغذية تلك الملحقات.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي أن هناك تعاميم واضحة وصريحة من مقام الوزارة تجرّم هذه الأساليب وتشدد على منعها ومعاقبة من يثبت تورطه في مثل هذا لأنه استغلال لمرافق تملكها الوزارة، مشيرًا إلى أنه قد تم إبلاغ جميع منسوبي المساجد بهذه التعاميم.
وأشار إلى أن هناك فرقًا سرية ستقوم على متابعة ورصد هذه الأمور والرفع للوزارة بمن يثبت تورطه.
"مساجد جدة" تحذر منسوبيها من استخدام المساجد في غير ما خصصت لهعبدالله الراجحي الخليج 365 2021-08-09
حذرت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة جميع منسوبي المساجد والقائمين عليها من مغبة استخدام المساجد في غير ما خصصت له وفتح مراكز ودور دون علم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بذلك واستغلال المحال التجارية الملحقة بالمساجد وتأجير الغرف الخاصة الملحقة بالمساجد وتسليم السكن الخاص بالإمام والمؤذن دون علم ودون عقود رسمية تثبت أحقية الاستفادة منها واستغلال عدادات المساجد وخدمات المياه في تغذية تلك الملحقات.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي أن هناك تعاميم واضحة وصريحة من مقام الوزارة تجرّم هذه الأساليب وتشدد على منعها ومعاقبة من يثبت تورطه في مثل هذا لأنه استغلال لمرافق تملكها الوزارة، مشيرًا إلى أنه قد تم إبلاغ جميع منسوبي المساجد بهذه التعاميم.
وأشار إلى أن هناك فرقًا سرية ستقوم على متابعة ورصد هذه الأمور والرفع للوزارة بمن يثبت تورطه.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
09:19 PM
"شراحيلي": هناك فرق سرية سترصد المخالفات والرفع بها للوزارة
حذرت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة جميع منسوبي المساجد والقائمين عليها من مغبة استخدام المساجد في غير ما خصصت له وفتح مراكز ودور دون علم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بذلك واستغلال المحال التجارية الملحقة بالمساجد وتأجير الغرف الخاصة الملحقة بالمساجد وتسليم السكن الخاص بالإمام والمؤذن دون علم ودون عقود رسمية تثبت أحقية الاستفادة منها واستغلال عدادات المساجد وخدمات المياه في تغذية تلك الملحقات.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد شراحيلي أن هناك تعاميم واضحة وصريحة من مقام الوزارة تجرّم هذه الأساليب وتشدد على منعها ومعاقبة من يثبت تورطه في مثل هذا لأنه استغلال لمرافق تملكها الوزارة، مشيرًا إلى أنه قد تم إبلاغ جميع منسوبي المساجد بهذه التعاميم.
وأشار إلى أن هناك فرقًا سرية ستقوم على متابعة ورصد هذه الأمور والرفع للوزارة بمن يثبت تورطه.
، "مساجد جدة" تحذر منسوبيها من استخدام المساجد في غير ما خصصت له ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مساجد جدة" تحذر منسوبيها من استخدام المساجد في غير ما خصصت له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.