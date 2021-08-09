السعودية | “الصناعة والثروة المعدنية”: أكثر من 10 آلاف مصنع في المملكة تتوزع على 16 قطاعاً صناعياً إستراتيجياً

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كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة يضم أكثر من 16 قطاعا إستراتيجيا مُوزَّعًا على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء المملكة، تضم حوالي 10138 مصنعا حتى نهاية يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الإستراتيجية في المملكة، تنوعت بين صناعة المعادن، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، ومصانع الآلات والمعدات، وصناعة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الأساسية والمتوسطة، ومصانع السيارات، ومنتجات تكرير النفط، إضافة إلى مصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية ومصادر الطاقة المتجددة والصناعات البحرية والطيران والصناعات العسكرية، ومصانع مواد البناء.

وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن مصانع مواد البناء من أكثر المصانع حسب القطاعات الإستراتيجية في المملكة بحوالي 2،016 مصنعاً، تليها المصانع العاملة في إنتاج المعادن بنحو 1705مصابع، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 1445 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات البلاستيكية والمطاطية بحوالي 1317 مصنعًا، ثم مصانع الآلات والمعدات بنحو 571 مصنعًا.

وبيّن التقرير أن عدد مصانع الكيماويات المتخصصة في المملكة بلغ حوالي 571 مصنعاً، تليها مصانع الكيماويات الأساسية والمتوسطة بـ 399 مصنعاً، بينما جاءت مصانع السيارات بـ 169 مصنعاً، ومنتجات تكرير النفط بـ 122، ومصانع الأدوية بـ 75 مصنعاً، ثم مصانع المستلزمات الطبية التي بلغت حوالي 49 مصنعًا، ومصادر الطاقة المتجددة بنحو 9 مصانع، في حين جاءت المصانع البحرية، ومصانع الطيران بـ4 مصانع لكل منهما، بينما سجلت المصانع العسكرية أقل القطاعات الإستراتيجية من حيث عدد المصانع بمصنع واحد فقط.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن منطقة الرياض سجلت أكبر نسبة من حيث عدد المصانع في المملكة بـ 4079 مصنعاً، تليها المنطقة الشرقية بـ 2206 مصانع، ثم مكة المكرمة بـ1911مصنعاً، ومنطقة القصيم بـ 428 مصنعا، تليها منطقة المدينة المنورة التي سجلت نحو 416 مصنعا، فيما كانت منطقة الحدود الشمالية، ونجران والباحة، من أقل المناطق الإدارية في المملكة من حيث عدد المصانع بأقل من 100 مصنع في كل منطقة.