السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أوكرانيا

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.