شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة»: ضبط 604 مخالفاتٍ لأحكام الأنظمة الضريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 4,577 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق ومدن المملكة خلال الأسبوع الماضي، ضُبِط خلالها 604 مخالفاتٍ لأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وشملت الزيارات التفتيشية عدة قطاعات، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والتبغ ومشتقاته، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وعدم عرض الشهادة الضريبية، وكذلك عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها حول عديد من المخالفات الضريبية في المحال التجارية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 90 بلاغاً في ذات الفترة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرقها الرقابية والتفتيشية، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى مكلفيها من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.